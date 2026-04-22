Денег катастрофически не хватает: Путин хочет "потрусить" компании и банки

В России рассматривают возможность ввести налог на сверхприбыли для некоторых сырьевых компаний и банков. Кремль ищет дополнительные средства, чтобы покрыть дефицит бюджета, поскольку расходы на войну в Украине растут.

Кого хотят обложить налогами?

По словам осведомленных источников, сейчас Министерство финансов России работает над новым налогом, пишет Bloomberg.

Пока окончательного решения еще не приняли. Детальные обсуждения могут начаться во второй половине года 2026 года.

Однако уже сейчас среди возможных плательщиков нового налога называют крупные горные предприятия:

компанию "Полюс"; которая является крупнейшим добытчиком золота в России;

комплекс "Норникель", который считается одним из крупнейших в мире производителей никеля и палладия;

а также ряд частных банков.

Источники отмечают, что обсуждение нового налога активизировалось после закрытой встречи российского диктатора Владимира Путина с группой миллиардеров в марте. Тогда один из бизнесменов предложил сделать значительный вклад в бюджет, и в Кремле это понравилось.

Идея нового сбора появилась на фоне того, что экономика России, вероятно, сократилась в первом квартале: производство упало почти на 2% в первые два месяца года – это первое квартальное падение с начала 2023 года,

– пишет издание.

Важно! Дело в том, что многие отрасли российской экономики находятся под давлением из-за санкций и снижения спроса. Но отдельные сектора остаются относительно устойчивыми благодаря выгодным экспортным ценам, например, тот же "Норникель".

Какие еще налоги вводят в России?

В прошлом году российская экономика начала замедляться, а дефицит бюджета резко вырос из-за высоких расходов на войну в Украине. Это заставило власти искать дополнительные источники доходов.

Так, в 1 января 2026 года в России подняли НДС с 20% до 22%. После такого повышения, он стал одним из крупнейших в мире.

Также власти инициировали новый налог на импортные товары, чтобы обеспечить дополнительные поступления в бюджет, рассказали в СВРУ.

Однако исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 каналу отметил, что новые налоги только уничтожают стимулы для развития экономики.

Бюджет надо наполнять, а где брать деньги с практически мертвой экономики, которая уже с начала года демонстрирует падение ВВП? Поэтому ищут дополнительные источники – и это крайне непопулярно среди бизнеса,

– пояснил эксперт.

Какой дефицит бюджета России?