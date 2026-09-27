В результате ударов по Киеву поврежден головной офис "Киевстара"

Утром Россия в очередной раз осуществила атаку на Киев реактивными дронами. В результате удара было повреждено здание головного офиса мобильного оператора "Киевстар" в Киеве.

Компания в комментарии для dev.ua подтвердила факт повреждения.

Что известно о повреждении офиса "Киевстара"?

По данным пресс-службы, сотрудники оператора не пострадали и находятся в безопасности.

В настоящее время специалисты "Киевстара" оценивают последствия атаки и определяют дальнейшие необходимые действия.

Ранее российское Минобороны также заявило о якобы поражении центра обработки данных Vodafone в Киеве. В компании отказались комментировать эту информацию.

Напомним, что Россия не впервые проводит атаки на инфраструктуру "Киевстара" в столице. В результате вражеского удара 11 сентября был поврежден офис инженерной команды. Сотрудники компании не пострадали.

В компании подчеркнули, что безопасность сотрудников остается приоритетом. При этом повреждения здания не повлияли на работу сети.

17 сентября российские войска атаковали объект мобильного оператора "Киевстар" в Киевской области.

В результате удара повреждено здание, где размещено оборудование компании. В компании заявили, что, несмотря на повреждение объекта, услуги для абонентов продолжают работать в обычном режиме.

Кстати, президент Зеленский предупредил, что Россия начала кампанию ударов по дата-центрам. Ее цель – оставить украинцев без интернета и связи.