Россия ударила по складу торговой сети "Ашан"

Россия 7 октября ударила по складу сети гипермаркетов "Ашан". В результате удара здание получило повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Ашан" в Facebook.

Что известно об ударе по складу "Ашан"

В среду, 7 октября, в результате вражеской атаки был поврежден склад свежих продуктов "Ашан".

Самое главное – ни один сотрудник не пострадал. Благодарим наши команды за стойкость и слаженную работу в сложных условиях,

– отметили в компании.

К слову, в пресс-службе "Ашан" не уточнили масштабы повреждений и местонахождение склада.

Напомним, что Россия в ночь на 7 октября нанесла комбинированную атаку на Украину. В частности, Киевский картонно-бумажный комбинат этой ночью в третий раз за последние полгода оказался под ударом. На предприятии серьезные разрушения, однако жертв удалось избежать.