Последнее такое было в 2014 году: украинцы провели рекордное количество обменных операций

В октябре этого года украинцы суммарно продали на 739,4 миллиона долларов больше валюты, чем купили. Это на 66,4% больше, чем в сентябре и в пять раз превышает августовские показатели.

Население купило рекордное количество валюты

В октябре возросла чистая покупка наличной валюты до 380,1 миллионов долларов и безналичной – до 359,3 миллиона долларов. Последний раз такие объемы покупки наблюдались в феврале 2014 года и еще несколько месяцев до этого.

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НБУ же продал на межбанковском рынке рекордный за последние полтора года объем валюты. Разница между объемами покупки и продажи валют составила 3,351 миллиарда долларов.

Курс доллара и евро 2 ноября

Еще 3 октября НБУ ввел режим "управляемой гибкости" на рынке валют. Он предполагает ограничение колебания стоимости доллара регулятором. За месяц такой работы национальная валюта укрепилась до 36,28 гривны за доллар.

В течение суток курс доллара и евро несколько снизился. Больше всего упал евро в банках от 6 до 10 копеек и покупка доллара в обменниках на 16 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 37,4 гривны, продажа – 37,92 гривны;

покупка – 37,4 гривны, продажа – 37,92 гривны; В обменниках: покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны;

покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны; На черном рынке: покупка – 37,72 гривны, продажа – 37,81 гривны.

Курс евро: