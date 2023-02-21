Пенсии с 1 марта: насколько в среднем увеличатся выплаты для украинцев
Источник:Минсоцполитики
Индексация пенсий в марте пройдет для всех категорий пенсионеров. В среднем пенсионные выплаты повысятся на 400–700 гривен.
Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
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В среднем доплата к пенсиям составит от 400 до 700 гривен в зависимости от категории пенсионеров. Денег хватит,
– сказала министерша.
По словам министерши, индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных.
Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,
– сообщила Жолнович.
Она добавила, что провести столь масштабную индексацию удалось благодаря большому количеству страховых выплат от военных.
Насколько изменятся пенсии
Средняя пенсия составляет около 3500 гривен, а после проведения индексации будет составлять 4200-4500 гривен. Минимальная пенсия зафиксирована на уровне 2100-2600, то есть после увеличения она составит 2500 – 3300 гривен.
Украинцы, работавшие в Польше, смогут получить там пенсию
- Украинцы, что некоторое время официально работали в Польше и уплачивали страховые взносы, смогут получать часть польской пенсии по достижении пенсионного возраста.
- За время, которое украинец проработал в Польше, он будет получать польскую пенсию. Для оформления пенсии по достижению пенсионного стажа достаточно обратиться в органы социального страхования в одной из стран.
- Для получения пенсии в Польше нужно иметь стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также достичь пенсионного возраста – 60 и 65 лет соответственно.