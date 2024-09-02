НБУ уже третью неделю не покупает валюту

С 26 по 30 августа НБУ продал на межбанке 646,3 миллиона долларов. Однако три недели подряд регулятор не покупает валюту.

НБУ не покупает валюту

На прошлой неделе НБУ продал на межбанке 646,3 миллиона долларов, но не купил ничего на замену.

Он начала года НБУ купил 20,3 миллиарда долларов и купил 118,6 миллиона долларов. К слову регулятор купил в августе только 0,25 миллиона долларов.

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Монетарная политика Национального банка Украины имела ограниченное влияние на обменный курс гривны к доллару США. В августе стоимость гривны осталась лишь немного ниже уровня, зафиксирован в конце июля, когда курс доллара достиг исторического максимума – 41,49 гривны за доллар.