Доллар и евро от НБУ теряют цену от НБУ

После Рождества курс официального доллара опустился, как и курс евро. В то же время НБУ ожидает, что 27 декабря стоимость валют почти не изменится.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,86 гривны. То есть цена валюты упала на 12 копеек против 25 декабря. Официальный курс евро взамен составляет 43,51 гривны. То есть цена упала на 12 копеек.

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По состоянию на 27 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,84 гривны,

евро – 43,51 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 42,30 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,23 гривны , продажа – по 42,24 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,68 гривны, продажа – 42,19 гривны.

Какой курс доллара прогнозируют на следующей неделе

С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, по прогнозу банкира Тараса Лесового для 24 Канала, курс доллара на межбанке будет на уровне 41,80 – 42,10 гривны, а на наличном рынке – 41,90 – 42,20 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что в начале года официальный курс доллара США будет находиться в диапазоне 41,80 – 42,10 грн, то есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет.

Поэтому банкир отмечает, что в первую неделю января текущие курсовые изменения не сделают сенсации на валютном рынке.