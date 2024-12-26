Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,86 гривні. Тобто ціна валюти впала на 12 копійок проти 25 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,51 гривні. Тобто ціна впала на 12 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 27 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,84 гривні,

євро – 43,51 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 42,30 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,23 гривні , продаж – по 42,24 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,68 гривні, продаж – 42,19 гривні.

Який курс долара прогнозують наступного тижня

З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, курс долара на міжбанку буде на рівні 41,80 – 42,10 гривні, а на готівковому ринку – 41,90 – 42,20 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що на початку року офіційний курс долара США перебуватиме в діапазоні 41,80 – 42,10 грн, тобто якоїсь стрімкої курсової зміни не станеться.

Відтак банкір зауважує, що у перший тиждень січня поточні курсові зміни не зроблять сенсації на валютному ринку.