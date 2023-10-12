НБУ отменил фиксированный курс: как это отразится на цене жилья осенью

В настоящее время НБУ принимает меры, чтобы либерализация валютного рынка не сопровождалась резкими курсовыми изменениями. Прогнозируемо курс будет и дальше около текущего коридора, поэтому отмена фиксированного курса валют не повлияет на стоимость жилья на первичном рынке.

Эксперт по рынку недвижимости Владимир Семенцов отметил, что режим "управляемой гибкости" сохраняет за НБУ возможность осуществления тактических мер, направленных на удовлетворение спроса на валюту, передает 24 Канал.

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Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Следовательно, ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный "коридор" сохранится в пределах 38 – 39,5 гривен за доллар.

Какая ситуация на рынке недвижимости будет осенью

Семенцов отмечает, что ценообразование на первичном рынке жилья базируется на курсе доллара, поэтому переход от фиксированного к гибкому курсу не повлияет на стоимость квадратного метра. Также, учитывая достаточно низкий уровень спроса и условия войны, во второй половине октября и в ноябре глобальные изменения в стоимости жилья на первичном рынке маловероятны.

Как и в течение 9 месяцев 2023 года, уровень спроса составляет максимум одну третью от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением – это всего 15 – 20%. И в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен,

– подчеркнул специалист.

Какие факторы влияют на уровень спроса

локация с максимальной защищенностью от возможных ракетных обстрелов и "шахедных" атак (западные регионы страны, а также города с максимальной эффективностью работы ПВО);

от возможных ракетных обстрелов и "шахедных" атак (западные регионы страны, а также города с максимальной эффективностью работы ПВО); качество объекта строительства (класс объекта, этажность, используемые стройматериалы, создаваемые объекты инфраструктуры, наличие рекреационного потенциала и тому подобное);

(класс объекта, этажность, используемые стройматериалы, создаваемые объекты инфраструктуры, наличие рекреационного потенциала и тому подобное); цена и площадь квартир (наиболее востребованными являются дома площадью от 40 до 70 метров квадратных);

(наиболее востребованными являются дома площадью от 40 до 70 метров квадратных); способы приобретения (развитые гибкие программы по рассрочке, наличие общих ипотечных программ с коммерческими банками, скидки и акционные предложения);

(развитые гибкие программы по рассрочке, наличие общих ипотечных программ с коммерческими банками, скидки и акционные предложения); реноме девелопера: активность строительства, несмотря на сверхсложные военные условия, открытость и демократическая уступчивость перед инвесторами, вложившими средства еще до начала широкомасштабного вторжения.

Спрос на рынке недвижимости распределен неравномерно: более 70% покупателей интересуют квартиры в уже возведенных домах, в ЖК или отдельных очередях ЖК на завершающих стадиях строительства (с уровнем готовности от 70% и ожидаемым вводом в эксплуатацию к концу первого полугодия 2024 года).