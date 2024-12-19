Доллар близок к 42 гривнам: НБУ снова поднял цены

За последние сутки Нацбанк снова повысил курсы доллара и евро. Однако завтра, 20 декабря, официальный курс европейской валюты обвалится, в то время, как курс американской валюты останется на прежних позициях.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,90 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 18 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,95 гривны. То есть цена выросла на 4 копейки.

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По состоянию на 20 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,92 гривны,

евро – 43,57 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,15 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,80 гривны, продажа – 42,29 гривны.

Какие курсы в последнюю неделю декабря

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в последнюю полную неделю года на межбанке коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,60 – 41,90 гривны за доллар, а на наличном рынке существует вероятность периодического пересечения границы в 42 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 23 по 29 декабря доллар и евро будут в таких коридорах: на межбанке – 41,60 – 41,90 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,70 – 42,20 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.

В то же время Лесовой добавляет, что несмотря на то, что на наличном рынке курс может пересечь границу в 42 гривны, то официальный курс вряд ли дотянется до этой отметки. Скорее всего, диапазон официального курса застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.