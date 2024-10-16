Рубль в "черном списке": НБУ сокращает перечень валют для расчета курса

Национальный банк Украины планирует прекратить расчет официального курса гривны к ряду валют, включая российский и белорусский рубли. Всего в "черный список" вошли более 10 валют.

Какие валюты попали в "черный список"

Как сообщает Национальный банк Украины, в Украине хотят отказаться от расчета официального курса гривны к более чем 10 валютам, включая российский и белорусский рубли. Согласно объяснению, сейчас для расчета официального курса используют два списка валют: ежедневный для 33 валют и ежемесячный для 24 валют.

Читайте также: Может ли конец осени стать переломным для курса доллара

Соответственно, после изменений останутся лишь 44 валюты. Таким образом валюты России, Беларуси, Алжира, Бразилии, Армении, Ирана и некоторых других стран – будут исключены. Впрочем, перечень будут пересматривать каждые три года или раньше, если товарооборот по этим валютам упадет ниже 90%.

Интересно! В будущем НБУ планирует объединить их в одну ежедневную корзину, в которую войдут валюты первой группы классификатора и страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной.