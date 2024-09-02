Последствия осенних блэкаутов: НБУ прогнозирует возможный отток населения

Украина стремится предотвратить затяжные отключения электроэнергии зимой. А все потому, что энергетическая ситуация в стране осложняется после массированных обстрелов со стороны России.

Почему украинцы могут массово покидать страну

Национальный банк Украины прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек. Ожидается, что основными факторами, которые побуждают людей к выезду, станут постоянные отключения электроэнергии и обстрелы энергетической инфраструктуры.

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Из-за отключения электроэнергии жизнь украинцев стала сложнее, но зимой ситуация может еще ухудшиться. Из-за этого многие граждане задумываются над переездом, опасаясь остаться без света и тепла в холодный сезон.

С приближением холодов я все чаще думаю о том, что, возможно, мне придется поехать за границу, чтобы провести зиму. Отсутствие электроэнергии, кроме бытовых трудностей, не дает возможности строить планы в и без того нестабильной среде,

– поделилась Валерия Светина.

Отмечается, что в случае децентрализации производства электроэнергии в Украине, российские войска могут начать атаковать газораспределительную систему. Частота авиаударов по таким объектам уже выросла в 2024 году.

Алексей Чернышов Генеральный директор НАК "Нафтогаз Украины" Мы безусловно обеспокоены. Россияне начали атаковать наши подземные хранилища на западе Украины.

В то же время Председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что предсказать продолжительность подачи электроэнергии для украинцев зимой сложно. Это будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погодных условий.

Заметьте! Он отметил, что компания всегда рассматривает худшие сценарии. При теплой зимней погоде, около 2-3 градусов тепла, вероятно, отключений не будет. Однако, если температура опустится до -10 градусов, сбалансировать энергосистему без отключений станет невозможно.