Официальный доллар растет, а евро падает: НБУ обнародовал цены валют

НБУ установил цены валют, которые показали разновекторные изменения. Доллар вырос, а евро упало. Впрочем что рост, что спад произошли на грани нескольких копеек.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,22 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 7 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,87 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.

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По состоянию на 9 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,23 гривны,

евро – 43,42 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,74 гривны , продажа – по 42,79 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,30 гривны, продажа – 42,95 гривны.

Каким будет доллар в 2025 году

По прогнозам экономиста Олега Пендзина, доллар может 2025 году сильно вырасти, сообщают в Утро. Live.

Дело в том, что в бюджете средний курс доллара заложен на уровне 45 гривен, что уже является явным показателем для роста. Поэтому, вероятно, курс валюты будет до 47 гривен в этом году.

Сейчас в Украине единственным продавцом валюты является НБУ, который и следит за курсом.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В нормальных условиях есть много продавцов валюты – экспортеры, и много покупатели – импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок.

Кроме того, Пендзин настаивает на том, что у украинцев не должно быть иллюзий относительно стоимости валюты, ведь она обязательно будет дорожать.