Какие валюты повысил НБУ в цене

Доллар вырос в цене, однако несущественно. В то же время курс евро снова вернулся к отметке в более 46 гривен. НБУ ожидает, что завтра евро подорожает еще больше.

Официальный курс 25 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,04 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 5 копеек.

По состоянию на 26 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,26 гривны,

евро – 46,19 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,59 гривны , а продажа – 41,65 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,90 гривны, а продажа – 41,73 гривны.

К какому курсу готовиться на этой неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Анна Золотько, большую часть прошлой недели курс был в пределах 41,40 – 41,50 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок двигался параллельно с ВРУ, опережая последний на 30 – 35 копеек. Поэтому стоимость американской валюты в наличном сегменте достигла пиковых отметок на уровне 41,84 гривны за доллар в середине недели. А ближе к пятнице опустилась до отметок 41,70 – 41,75 гривны за доллар.

В то же время на этой неделе ожидается, что спрос будет умеренно сокращаться. Кроме того, этой неделе не запланировано значительных выплат по ОВГЗ, что также будет сдерживать спрос на иностранную валюту.

Важно! В наличном сегменте стоимость американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,9 гривны за доллар.