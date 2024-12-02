После выходных затишье: какую цену установил НБУ для доллара и евро

Доллар потерял всего одну копейку, а евро выросло на несколько копеек в цене. В то же время завтра, 3 декабря, валюты поменяются местами, ведь доллар подорожает, а евро подешевеет.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,58 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 29 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,90 гривны. То есть цена выросла на 4 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 3 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,64 гривны,

евро – 43,72 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 41,86 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,60 гривны, продажа – 42,05 гривны.

По сколько будет доллар и евро на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на этой неделе возможно продолжение тренда на повышенный спрос на иностранную валюту. Сохранение усиленного спроса в течение следующих дней будет происходить из-за переходной даты, массированные выплаты украинцам зарплат и объемное погашение ОВГЗ в середине недели.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар/

Обратите внимание! Как отмечает Золотько, НБУ продолжит поддерживать национальную валюту, поэтому значительного подорожания доллара ожидать не стоит.