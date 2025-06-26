Украинцы не смогут передать показатели счетчиков за июнь – как решить проблему
- Некоторые украинцы не смогут передать показатели счетчика за июнь из-за снятия с абонентского учета.
- Поверка счетчиков тепловой энергии и горячей воды должна проводиться каждые 4 года для корректного начисления.
Некоторые украинцы не смогут передать показания счетчика за июнь. Это возможно даже если лицо ранее успешно передавало показания горячей воды и тепловой энергии.
Как передать показания счетчика за июнь
Причиной является снятие индивидуального счетчика с абонентского учета, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Черкасской ТЭЦ.
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Для дальнейшей передачи показателей и получения корректных начислений в платежках, в соответствии с фактическими данными, необходимо осуществить периодическую поверку счетчика и восстановить его на абонентском учете,
– объяснили на сайте.
Дело в том, что квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке каждые 4 года.
Важно! В частности проверить дату завершения межповерочного интервала возможно самостоятельно в паспорте счетчика или свидетельстве о поверке.
Как осуществить поверку счетчика самостоятельно?
Для того, чтобы поверить счетчик самостоятельно следует выбрать компанию, которая имеет лицензию на проведение таких работ, и заказать услугу. После осуществления поверки, для обновления счетчика на абонентском учете, потребителю необходимо передать соответствующие документы к специалистам поставщика коммунальных услуг.