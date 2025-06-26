Украинцы не смогут передать показатели счетчиков за июнь – как решить проблему

Некоторые украинцы не смогут передать показания счетчика за июнь. Это возможно даже если лицо ранее успешно передавало показания горячей воды и тепловой энергии.

Как передать показания счетчика за июнь

Причиной является снятие индивидуального счетчика с абонентского учета, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Черкасской ТЭЦ.

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Для дальнейшей передачи показателей и получения корректных начислений в платежках, в соответствии с фактическими данными, необходимо осуществить периодическую поверку счетчика и восстановить его на абонентском учете,

– объяснили на сайте.

Дело в том, что квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке каждые 4 года.

Важно! В частности проверить дату завершения межповерочного интервала возможно самостоятельно в паспорте счетчика или свидетельстве о поверке.