Почему не приходит "тысяча Зеленского"

Некоторые украинцы до сих пор ждут выплату "тысячи Зеленского", хотя подали заявки более 10 дней назад. Почему возникают задержки и что с этим делать, читайте дальше.

Задержки в выплате "тысячи Зеленского"

Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" стало возможным с 1 декабря. Впрочем, некоторые украинцы начали жаловаться на то, что деньги так и не поступили на счета. Хотя средства должны были зачислиться в течение 10 дней после подачи заявки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.

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Как объясняется, это могло произойти по нескольким причинам:

Чрезмерное количество заявок перегрузило систему, поэтому обработка задержалась.

Лицу отказали в выплате, например, из-за пребывания за рубежом.

Впрочем, гражданам, которые так и не получили средства, советуют обратиться в Минэкономики по их начислению.

Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому относительно сроков и условий зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почте,

– говорится в сообщении Дії.