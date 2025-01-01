Почему не приходит "тысяча Зеленского"

1 января 2025, 16:08
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Автор: Екатерина Добровольская

Некоторые украинцы до сих пор ждут выплату "тысячи Зеленского", хотя подали заявки более 10 дней назад. Почему возникают задержки и что с этим делать, читайте дальше.

Задержки в выплате "тысячи Зеленского"

Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" стало возможным с 1 декабря. Впрочем, некоторые украинцы начали жаловаться на то, что деньги так и не поступили на счета. Хотя средства должны были зачислиться в течение 10 дней после подачи заявки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.

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Как объясняется, это могло произойти по нескольким причинам:

  • Чрезмерное количество заявок перегрузило систему, поэтому обработка задержалась.
  • Лицу отказали в выплате, например, из-за пребывания за рубежом.

Впрочем, гражданам, которые так и не получили средства, советуют обратиться в Минэкономики по их начислению.

Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому относительно сроков и условий зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почте,
– говорится в сообщении Дії.

Можно ли сейчас подать заявку на получение средств

Заявку на получение средств можно подать до конца зимы 2024 – 2025 годов. Использовать их следует в течение следующего года.