Не раньше июня: когда работающие пенсионеры получат доплаты за стаж

Работающим пенсионерам придется подождать доплаты за стаж: предполагается, что начисления могут произойти не раньше июня. Это касается лиц, у которых есть как минимум 24 месяца страхового стажа.

Почему пенсии пересчитают позже

Перерасчет пенсий, который начался с 1 апреля, автоматически продлен для тех, кто на 1 марта 2024 года накопил необходимый стаж, или тех, чей последний перерасчет пенсии состоялся более двух лет назад.

Читайте также Замена пенсии: какие выплаты получают пенсионеры без стажа

По сообщению Пенсионного фонда Украины, окончательный перерасчет будет осуществлен после получения данных об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года, отчеты о чем следует подать до 10 мая.

То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют в Пенсионном фонде.

Минимальная доплата за стаж составит 47,22 гривны, ведь надбавка за каждый новоприобретенный год составляет 23,61 гривны.

Кто получит надбавки в мае

Украинские пенсионеры, достигшие 70 лет по состоянию на 1 мая, будут иметь право на надбавки к пенсиям, если их пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Не нужно подавать заявление в Пенсионный фонд, поскольку перерасчет произойдет автоматически.

Дополнительные выплаты меняются в зависимости от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет – дополнительные 300 гривен;

от 75 до 79 лет – дополнительные 456 гривен;

от 80 лет и старше – дополнительные 570 гривен.

Стоит заметить, что надбавки не накапливаются: например, пенсионеру в возрасте 75 лет будет начислено 456 гривен, а не сумма предыдущей надбавки и текущей.