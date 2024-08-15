Могут ли родственники получить недополученные выплаты пенсионера

Украинское законодательство предусматривает возможность выплаты пенсии родственникам умершего лица. Впрочем, в Пенсионном фонде уточнили условия для получения этих выплат.

Могут ли родственники получить выплаты пенсионера

Законодательство предусматривает, что сумма пенсии, которую пенсионер не успел получить из-за смерти, выплачивается членам его семьи, которые проживали вместе с ним на день его смерти, включительно за месяц смерти.

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Чтобы получить невыплаченные пенсионные средства, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это следует сделать в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если на выплату претендуют несколько членов семьи, сумма пенсии будет распределена между ними поровну.

Согласно законодательству, родственники умершего пенсионера могут претендовать на такие выплаты:

Невыплаченная заработная плата, если пенсионер еще работал.

Суммы назначенной жилищной субсидии. Один из членов домохозяйства, на которого была оформлена эта субсидия, может обратиться за ее выплатой в течение трех месяцев после смерти получателя.

Помощь на погребение в размере пенсии за два месяца. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

По информации Пенсионного фонда Украины, если родственники не обратились за недополученной пенсией или отсутствуют ближайшие члены семьи, эти средства включаются в состав наследства и могут быть получены только после оформления свидетельства о праве на наследство.