Нефтяная прибыль России в 2023 году рухнет вдвое, – Минэкономики

Введенные санкции против России влияют на доход государства. Следовательно, в Минэкономики Украины сообщили, что в следующем году прибыль России от экспорта нефти и газа существенно рухнет.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, с начала четвертого квартала отчетливо прослеживаются признаки финансового стресса для российской экономики. Об этом свидетельствуют значительные расходы, а именно Фонд национального благосостояния – 4 – 5 миллиардов долларов ежемесячно, спецналог на "Газпром" – 20 миллиардов долларов, а также незапланированное привлечение средств на внутреннем рынке.

Падение российской экономики

В следующем году ожидается, что обвал прибыли от экспорта нефти и газа может произойти на минус 50%.

Для нас наиболее ожидаемым будет обвал прибыли от экспорта нефти и газа. Считаем, что в следующем году он может произойти на минус 50% – из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты и прайс-кепы на нефть,

– говорит Свириденко.

Интересно, что в таком случае доходы России упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов за квартал. В результате у России будут серьезные экономические трудности, а это сделает трудной возможность ведения агрессии против Украины.

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Добыча нефти и газа в 2023 году

По прогнозам, которые опубликовали Investing News Network, добыча российского газа в 2023 году будет снижаться. Что касается цен, то они будут ниже на 7%, чем в 2022 году.

На фоне того, что добыча газа и нефти в России упадет,

Кроме того, добыча нефти в Венесуэле также увеличится из-за разрешения правительства США компании Chevron возобновить добычу в стране.