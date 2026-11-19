Энергетическая инфраструктура страны-агрессора подверглась беспрецедентным разрушениям в результате новой волны атак. Это уже привело к дефициту топлива на внутреннем рынке и поставило под угрозу экспортные контракты.

Почему российские заводы массово приостанавливают работу

Украинские беспилотники сократили объемы переработки сырой нефти в России на 45% с конца октября. В настоящее время работу приостановили или полностью остановили 15 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора, что пишет Reuters.

Россия уже сталкивается с острой нехваткой топлива в отдельных регионах, а ее экспортные возможности существенно ограничены из-за ударов по портам. Снижение объемов переработки не только бьет по бюджету Кремля, но и может повлиять на мировые рынки, в частности затруднить поставки дизельного топлива в США. По оценкам экспертов, суточная переработка упала с более чем 700 тысяч тонн в конце октября до около 400 тысяч тонн в настоящее время.

Какие ключевые предприятия противника пострадали больше всего

Общая номинальная мощность российских НПЗ, попавших под удар, составляет около 500 тысяч тонн в сутки. Это эквивалентно 54% от общей мощности первичной переработки в России. Среди наиболее пострадавших объектов оказались заводы в Рязани, Ярославле, Киришах и на Поволжье.

Напомним, что в октябре появлялась информация о возможном энергетическом перемирии между Киевом и Москвой, однако официального подтверждения этому не было. После короткого затишья война в воздухе только усилилась: Украина расширила масштабы атак дронами в ответ на постоянный ракетный террор со стороны России. На этой неделе украинские силы также успешно нанесли удар по стратегически важному мосту, осуществив одну из самых масштабных ночных атак с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.