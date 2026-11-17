Арка Крымского моста после атаки упала в море / Коллаж 24 Канала
В районе Керченского пролива после ночной атаки 17 ноября обрушилась поврежденная автомобильная арка Крымского моста. Конструкция упала в воду и полностью заблокировала судоходство в Азовское море..
Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.
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Каковы разрушения Крымского моста
Автомобильная арка значительно наклонилась еще после предыдущего удара беспилотных аппаратов, из-за чего вся металлоконструкция была существенно деформирована. Повторное ночное поражение привело к окончательному уничтожению этого мостового перехода.
В результате инцидента поврежденная секция автомобильного моста обрушилась в воду и фактически перестала существовать. Обрушение массивной конструкции непосредственно в море вызвало критические препятствия на фарватере, по которому курсировали суда.
Крымский мост после атаки: смотрите видео
Глубина судоходного канала не позволяет кораблям безопасно обойти затопленные элементы арки. Из-за этого, помимо паралича автомобильной логистики, произошла полная остановка судоходного сообщения с Азовским морем.
Крымский мост после атаки: смотрите видео
Это был один из самых защищенных объектов в Крыму. За годы оккупации россияне стянули для прикрытия моста С-400, "Панцири", "Торы", "Буки", системы РЭБ, а также мобильные огневые группы и патрульные корабли ФСБ.
Отдельно организовали защиту на воде: баржи, боновые заграждения и другие средства противодействия беспилотным БЭКам.
Напомним, что предыдущая атака была совершена 16 ноября. Оккупанты даже пытались восстановить движение и запустить его в реверсном режиме.
В то же время оккупационные власти ожидали новых ударов по Керченскому мосту. Там сетуют, что " Москва не представляет себе реальную ситуацию " в Крыму.
Единственным выходом из тупика оккупационные чиновники считают перемирие. Однако они понимают, что не имеют влияния, чтобы донести эту позицию до Владимира Путина, ведь сообщать ему плохие новости стало крайне опасно.
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