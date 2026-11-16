"Москва не представляет себе реальную ситуацию": оккупанты ожидают новых ударов по Керченскому мосту

По информации партизан движения "АТЕШ", в одной из оккупационных администраций местные коллаборационисты серьезно обеспокоены последним ударом по Крымскому мосту. Они убеждены, что эта атака и предыдущие удары Сил обороны Украины по трем мостам вдоль трассы Р-280 в Ростовской области являются звеньями единой спланированной операции.

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Какие настроения среди оккупантов в Крыму

Представители оккупационных властей не сомневаются, что удар 16 ноября не станет последним, и ожидают еще более тяжелых последствий для своей логистики. Также чиновники жалуются на острую нехватку комплексов противовоздушной обороны даже непосредственно у самого моста.

В оккупационных администрациях признают, что российская армия не в состоянии одинаково надежно прикрыть нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и Керченский мост. Из-за этого растет недовольство решениями военного руководства в центре.

Среди местных чиновников звучат заявления о том, что верхушка в Москве не представляет себе реальной ситуации на полуострове. По их словам, кремлевское руководство не знает ни о дефиците топлива, ни о критических перебоях с электроэнергией.

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Единственным выходом из тупика оккупационные чиновники считают перемирие. Однако они понимают, что не имеют влияния, чтобы донести эту позицию до Владимира Путина, ведь сообщать ему плохие новости стало крайне опасно.

Как уже сообщалось, утром 16 ноября движение транспорта по Крымскому мосту было остановлено из-за атаки, а оккупанты признали необходимость проведения восстановительных работ. Впоследствии в сети опубликовали кадры, на которых зафиксировано, что арка автомобильного моста заметно изменила наклон.

Ранее также было нанесено поражение мосту через реку Миус в Ростовской области, что заблокировало важную трассу Р-280 и лишило врага возможности быстро перебрасывать резервы.