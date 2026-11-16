"Москва не уявляє реальної ситуації": окупанти чекають нових ударів по Керченському мосту

За інформацією партизанів руху "АТЕШ" в одній з окупаційних адміністрацій, місцеві колаборанти серйозно занепокоєні останнім ударом по Кримському мосту. Вони переконані, що ця атака та попередні удари Сил оборони України по трьох мостах уздовж траси Р-280 у Ростовській області є ланками єдиної спланованої операції.

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Які настрої серед окупантів у Криму

Представники окупаційної влади не мають сумнівів, що удар 16 листопада не стане останнім, і очікують ще тяжчих наслідків для своєї логістики. Також чиновники скаржаться на гостру нестачу комплексів протиповітряної оборони навіть безпосередньо біля самого мосту.

В окупаційних адміністраціях визнають, що російська армія неспроможна однаково надійно прикрити нафтобази, нафтопереробні заводи та Керченський міст. Через це зростає невдоволення рішеннями військового керівництва в центрі.

Серед місцевих посадовців звучать заяви, що верхівка в Москві не уявляє реальної ситуації на півострові. За їхніми словами, кремлівське керівництво не знає ні про дефіцит пального, ні про критичні перебої з електроенергією.

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Єдиним виходом із глухого кута окупаційні управлінці вважають перемир'я. Проте вони розуміють, що не мають впливу для донесення цієї позиції до Володимира Путіна, адже повідомляти йому погані новини стало вкрай небезпечно.

Як вже повідомлялося, вранці 16 листопада рух транспорту Кримським мостом зупиняли через атаку, а окупанти визнали необхідність проведення відновлювальних робіт. Згодом у мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано, що арка автомобільного мосту помітно змінила нахил.

Раніше також було ураження мосту через річку Міус у Ростовській області, яке заблокувало важливу трасу Р-280 і позбавило ворога можливості швидко перекидати резерви.