Украина не принимает ультиматумов от Венгрии по восстановлению "Дружбы", – МИД
- Украина отклоняет ультиматум Венгрии по восстановлению транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба".
- Владимир Зеленский заявил, что восстановление технически возможно за месяц-полтора, но ситуация осложнена российскими атаками.
Украина не принимает ультимативных требований Венгрии по восстановлению транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В Киеве отметили, что не будут соглашаться на подобное давление.
Такое заявление сделал глава МИД Андрей Сибига, комментируя требования Будапешта возобновить транзит за три дня, пишет "Интрфакс-Украина".
Смотрите также "Украинцы останутся без денег": Орбан выдал новые угрозы из-за "Дружбы"
Какое заявление сделал украинский МИД?
Андрей Сибига прокомментировал заявления венгерской стороны о том, что Киев якобы должен возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в трехдневный срок. По словам министра, Украина не воспринимает подобный формат общения.
Украина ультиматумов не принимает,
– подчеркнул Сибига во время общения с журналистами.
Он также напомнил, что накануне президент Владимир Зеленский уже объяснил ситуацию с нефтепроводом. Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце января 2026 года после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждения коснулись объектов, обеспечивающих транспортировку нефти.
По словам президента Владимира Зеленского, технически восстановить работу нефтепровода возможно примерно за месяц – полтора, однако ситуация остается сложной из-за последствий атак России.
Что требует венгерская сторона?
Ранее венгерская сторона заявила, что Украина должна возобновить транзит российской нефти через "Дружбу" в течение трех дней. Кроме этого, Будапешт предлагал альтернативный вариант – допустить венгерских инспекторов к нефтепроводу, чтобы проверить его техническое состояние.
Венгерские чиновники заявляли, что если требования не будут выполнены, страна может прибегнуть к дальнейшим политическим или юридическим шагам. В частности Орбан заявил, что "не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба"".