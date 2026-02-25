Повреждение нефтепровода "Дружба": Украина направила письмо Евросоюзу

В прекращении транзита российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба" виноват Кремль. Именно Россия повредила оборудование.

Что сообщила Украина Евросоюзу о нефтепроводе "Дружба"?

В то же время ультиматумы и угрозы в отношении Украины некоторыми государствами-членами Евросоюза в результате ситуации недопустимы, о чем говорится в документе "Позиция Украины относительно ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Письмо направили к заседанию Координационной группы ЕС по вопросам нефти и нефтепродуктов. В нем Киев сообщил, что не воспринимает давление со стороны некоторых государств, являющихся членами Европейского Союза, по нефтепроводу "Дружба".

Полная ответственность за прекращение транзита нефти по трубопроводу "Дружба" лежит исключительно на Российской Федерации как следствие ее террористической атаки против критической инфраструктуры Украины,

– говорится в документе.

В письме Украина также отметила, что 27 января 2026 (в результате целенаправленной атаки России) были нанесены повреждения объектам ключевой нефтеперекачивающей станции в районе города Броды, в том числе и оборудованию нефтепровода "Дружба".

Киев стремится обратить внимание на недопустимость ультиматумов и политического давления со стороны отдельных государств ЕС, в частности угрозы:

прекратить поставки дизельного топлива и электроэнергии;

заблокировать помощь ЕС и санкции против России.

Украина считает, что такие действия играют на руку России, а также противоречат принципам энергетической солидарности ЕС. Также в письме указано, что Украина "заинтересована в скорейшем восстановлении транзита".

Важно! В то же время источники "РБК-Украина" рассказали, что информация о завершении ремонтных работ и возобновлении работы нефтепровода "Дружба" после российской атаки 27 января, не соответствует действительности. Сейчас Киев не предоставил Словакии никакой информации о возобновлении транзита в ближайшее время.

Что еще известно о ситуации?