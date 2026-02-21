Как альтернатива "Дружбе": Украина предлагает ЕС использовать нефтепровод "Одесса –Броды", –СМИ

По сообщениям СМИ, представители правительства Украины инициировали обсуждение возможности транспортировки нефти в страны ЕС через имеющуюся нефтетранспортную инфраструктуру, в частности нефтепровод "Одесса – Броды". Предложение озвучили на фоне дискуссий с отдельными европейскими государствами по энергетическому сотрудничеству.

Украина пытается найти пути решения проблемы с транспортировкой нефти. Об этом сообщают источники Общественного в дипломатических кругах.

Почему Украина решила предложить альтернативу?

Инициатива прозвучала на фоне заявлений премьер-министра Словакии о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". В то же время Венгрия заблокировала часть финансовой поддержки ЕС для Украины, аргументируя это вопросом восстановления работы упомянутого маршрута.

В Киеве отмечают, что Украина заблаговременно сообщила партнерам о повреждении инфраструктуры в результате российских обстрелов. В МИД подчеркнули, что обвинения Украины в задержках являются безосновательными, поскольку именно атаки России вызвали разрушения.

В Европейской комиссии заявили, что хотели бы возобновления работы нефтепровода, однако решение должна принимать Украина с учетом безопасности рисков повторных ударов. Дискуссия относительно альтернативных маршрутов поставок энергоносителей продолжается.

Что известно о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба"?