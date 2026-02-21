Украина пытается найти пути решения проблемы с транспортировкой нефти. Об этом сообщают источники Общественного в дипломатических кругах.
Смотрите также Орбан прибегнул к новым угрозам: Венгрия вслед за Фицо шантажирует Украину светом
Почему Украина решила предложить альтернативу?
Инициатива прозвучала на фоне заявлений премьер-министра Словакии о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". В то же время Венгрия заблокировала часть финансовой поддержки ЕС для Украины, аргументируя это вопросом восстановления работы упомянутого маршрута.
В Киеве отмечают, что Украина заблаговременно сообщила партнерам о повреждении инфраструктуры в результате российских обстрелов. В МИД подчеркнули, что обвинения Украины в задержках являются безосновательными, поскольку именно атаки России вызвали разрушения.
В Европейской комиссии заявили, что хотели бы возобновления работы нефтепровода, однако решение должна принимать Украина с учетом безопасности рисков повторных ударов. Дискуссия относительно альтернативных маршрутов поставок энергоносителей продолжается.
Что известно о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба"?
Из-за обстреловобстрелов инфраструктуры нефтепровода "Дружба", по состоянию на 27 января, транзит нефти через Украину в Венгрию был прекращен. Венгрия и Словакия угрожают Украине на фоне ситуации с поставками нефти.
Орбан не исключает возможность остановки электроснабжения Украины, если та не возобновит транзит нефти. Таким образом Венгрия присоединилась к угрозам Словакии и требованиям Фицо возобновить работу "Дружбы" до 23 февраля.
Фицо возложил ответственность за ситуацию на Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы занимает недружественную позицию в отношении Словакии и не учитывает ее "мирный подход". Свои заявления он аргументировал данными о том, что в январе объем аварийных поставок, необходимых для поддержки украинской энергосистемы, якобы превысил показатели всего 2025 года вдвое.