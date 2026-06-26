Почти 20% пенсии теряется: что происходит с выплатами украинцам

Несмотря на регулярные пенсионные выплаты, часть доходов пожилых украинцев фактически теряет свою ценность. Почему так происходит и как это сказывается на финансовом положении пенсионеров, читайте далее.

Почему украинцы фактически недополучают пенсии?

Действующий механизм начисления пенсий в Украине не позволяет многим гражданам получать выплаты, соответствующие их трудовому стажу и уровню заработка. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, проблема заключается в двух ключевых элементах пенсионной формулы, которые существенно уменьшают конечный размер выплат. Одним из них является оценка страхового стажа. В настоящее время каждый год официальной работы добавляет лишь 1% к коэффициенту замещения заработной платы.

Это означает, что человек с 30-летним страховым стажем после выхода на пенсию фактически получает около 30% своего заработка, а при наличии 35 лет стажа лишь примерно 35%.

В то же время, как отмечает Гетманцев, международные стандарты предусматривают, что коэффициент замещения должен составлять не менее 40%. Именно поэтому, по его мнению, действующая система не обеспечивает достаточного уровня пенсионного дохода.

Какие еще факторы уменьшают размер пенсии?

Еще одна причина, по которой пенсионные выплаты ниже, связана с методикой определения средней заработной платы. При расчете пенсии используется не актуальный показатель средней зарплаты, а среднее значение за три предыдущих года.

Поскольку заработные платы в Украине постепенно растут, применение такого показателя автоматически уменьшает расчетную базу. По оценке Даниила Гетманцева, только этот фактор сокращает размер будущей пенсии примерно на 14%.

В результате сочетание двух факторов% действующей оценки страхового стажа и использования устаревшего показателя средней заработной платы, приводит к тому, что украинцы могут фактически терять почти пятую часть пенсионных выплат, которые могли бы получать при другой методике расчета.

Как сегодня рассчитывают пенсию?

Размер пенсии по возрасту определяется индивидуально для каждого человека. При расчете учитываются страховой стаж, индивидуальный коэффициент заработной платы и средняя зарплата, с которой уплачивались страховые взносы.