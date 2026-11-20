Достижение пенсионного возраста еще не гарантирует, что заработанные средства автоматически окажутся в кошельке. Однако даже длительная задержка выплат не всегда означает окончательную потерю денег.

Почему отсрочка с подачей заявления обойдется вам дорого

Если человек достиг пенсионного возраста, но решила отложить обращение в государственные органы, то рассчитывать на автоматическую компенсацию за все пропущенные месяцы не стоит, о чем говорится в статье 45 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По общему правилу, пенсию по возрасту назначают со следующего дня после достижения пенсионного возраста. Но только при условии, что человек обратился в учреждение не позднее, чем через три месяца, о чем напоминает.

Важно! Если этот срок пропущен, то начисления начнутся исключительно со дня подачи заявления. То есть деньги за предыдущий период, в течение которого статус не оформлялся, просто останутся в государственном бюджете, и компенсировать их невозможно.

За какой период государство вернет долг, если выплаты уже назначены

Совершенно иной сценарий имеет место в том случае, когда пенсия уже официально назначена и начислена, но деньги на банковский счет или по почте по определенным причинам не поступали. В такой ситуации ключевым становится вопрос о том, по чьей вине возникла задержка начисление выплат.

Если выплаты не взял сам человек, то задолженность погасят максимум за три года до дня обращения. При этом всю сумму сразу не выплатят: долг за 12 месяцев выплатят единовременно, а остальную часть разбивают на равные ежемесячные части, которые не будут превышать размер текущей пенсии.

Однако если средства не поступили из-за ошибки или сбоя в работе самого Пенсионного фонда, то никаких временных ограничений не существует. Человек имеет полное право требовать возврата всей суммы задолженности, независимо от того, сколько лет прошло, включая компенсацию за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты.

Как пенсионеру действовать для разблокирования своих средств

Чтобы выяснить судьбу своих денег и добиться выплат, необходимо напрямую связаться с Пенсионным фондом. Сделать это можно как при личном посещении ближайшего территориального сервисного центра, так и удаленно через их официальный электронный портал.

Напомним, что лишиться выплат можно не только из-за опоздания с заявлением или неполучения средств.Так, каждый пенсионер, решивший вернуться на работу или открыть ФЛП, должен ровно 10 дней, чтобы уведомить об этом ПФУ. Если этого не сделать, то государство продолжит выплачивать надбавки для неработающих, которые затем придется возвращать через суд или путем принудительных отчислений.