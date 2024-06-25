Должны ли ВПЛ возвращать ошибочно начисленные деньги

Если для ВПЛ ошибочно начислили средства их могут попросить вернуть обратно. Так происходит, когда лицо подает о себе ложные данные.

Кому не выплачивают деньги

Недавно правительство пересмотрело условия выплат для ВПЛ. Согласно новым правилам, если выяснится, что получатель не соответствует критериям, необходимым для продолжения или нового назначения выплат, помощь может быть отменена, а все уже выплаченные средства должны быть возвращены государству.

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В соответствии с пунктом 7-1 Порядка предоставления жилищной помощи внутренне перемещенным лицам объявлено, что с 1 декабря 2023 года семьи, которые обратятся за помощью впервые, не будут получать выплату, если кто-либо из членов семьи получал определенные виды помощи в течение трех месяцев, предшествующих обращению или в течение периода получения помощи.

Выплаты могут отменить, если в семье кто-то:

совершил операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты (или банковских металлов) на сумму от 100 тысяч гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских (в частности реабилитационных, протезирования), социальных и/или образовательных услуг);

или осуществила покупку имущества на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

или имеет депозит на эту сумму.

Когда покупку осуществляет один член семьи, это потенциально может помешать другим членам семьи получить запланированные выплаты.

Надо ли возвращать выплаты

В соответствии с пунктом 9 Порядка, уполномоченные лица обязаны в течение 14 дней сообщить соответствующий орган социальной защиты населения или орган исполнительной власти обо всех изменениях, которые могут повлиять на право на получение помощи.

Если этого не сделать, требования социальной защиты о возврате выплаченных средств считаются законными в соответствии с пунктом 29 Порядка.

В случае, когда лицо не хочет возвращать деньги добровольно, уполномоченный орган может взыскать их в судебном порядке.