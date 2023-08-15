Завышенные платежки за газ: в "Нафтогазе" объяснили как сделать перерасчет

Периодически потребители жалуются на завышение платежей за газ. Представители "Нефтегаза" рассказали, что нужно делать, если вы обнаружили чрезмерное начисление тарифов.

Почему вы получаете завышенные платежи за газ

В "Нафтогазе" объяснили, почему некоторые потребители могут получить увеличенную коммуналку за газ. На самом деле так не должно быть и вам следует сразу обращаться к регулятору.

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В случае, если по Вашему лицевому счету произведены некорректные начисления объема, рекомендуем Вам обратиться для корректировки объема в ближайший к Вам центральный офис или региональный участок Вашего оператора ГРМ. Ведь расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

– ответили представители Нафтогаза в комментариях.

То есть если вы получили завышенные платежки, нужно сразу сообщить об этом компании-поставщику. После проверки, если вам действительно неправомерно увеличили оплату коммуналки, произойдет перерасчет и автоматическое начисление нового платежа.

Тарифы на газ в Украине сейчас

Сумма оплаты за газ определяется каждым поставщиком в отдельности. Тарифы у самых распространенных компаний:

Как заявляют газовые компании, пока повышений тарифа на газ не будет. Однако увеличения размера платежей в будущем не избежать. Иначе украинским предприятиям не удастся восстановить поврежденные объекты инфраструктуры.