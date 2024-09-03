Могут ли получить родственники невыплаченную пенсию пенсионера

В Украине родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера согласно пенсионному законодательству. Это право реализуется в случае смерти лица, которое получало пенсию.

Имеют ли право родственники пенсионера на невыплаченную пенсию

Согласно законодательству, сумма пенсии, оставшейся невыплаченной в связи со смертью пенсионера, выплачивается членам его семьи, проживавших вместе с ним на момент его смерти.

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Чтобы получить недополученные пенсионные выплаты, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если несколько членов семьи претендуют на эти выплаты, сумма пенсии распределяется между ними поровну.

Важно! Если указанные члены семьи отсутствуют или не обращаются за выплатой недополученной пенсии в установленные сроки, эти выплаты становятся частью наследства. Для получения средств необходимо сначала получить свидетельство о праве на наследство.

Кроме недополученной пенсии, законодательство предусматривает, что родственники пенсионера имеют право на получение заработной платы умершего, если он был трудоустроен, а также пособия на погребение в размере двухмесячной пенсии.