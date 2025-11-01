Платили больше, чем должны были: в Украине разоблачили схему незаконных начислений за воду
- Антимонопольный комитет Украины обнаружил, что некоторые водоканалы незаконно завышали счета за воду.
- Два водоканала сознательно манипулировали порядком расчетов, добавляя необоснованные суммы в платежки потребителей.
В Украине разоблачили схему незаконных начислений за воду. Проверка Антимонопольного комитета показала, что отдельные водоканалы заставляли потребителей переплачивать, добавляя к счетам необоснованные суммы.
Как водоканалы завышали платежки за воду?
Как сообщили в Антимонопольном комитете, два водоканала сознательно завышали платежки для потребителей. Предприятия манипулировали порядком расчетов и установлением абонплаты, пишет 24 Канал.
Интересно Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло
Что показали проверки водоканалов?
Проверки начали после многочисленных жалоб граждан на странные суммы в платежках. Оказалось, что один из водоканалов с 1 января 2024 года незаконно включал в абонплату расходы на поверку счетчиков.
А также неоднократно применял одинаковые тарифы для различных категорий потребителей. Другой же поставщик изменил порядок начислений, не учитывая типы объектов, что привело к завышению тарифов.
Действительно ли может вырасти стоимость водоснабжения?
Тарифы на воду в Украине могут существенно вырасти. Об этом заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк в комментарии для 24 Канала.
По его словам, стоимость водоснабжения не пересматривали уже много лет, поэтому большинство водоканалов сейчас работают с убытками. Среди главных причин: рост цены на электроэнергию и потери до 50% воды из-за изношенных сетей.
Что еще важно знать о коммунальных услугах в Украине?
С сентября 2024 до сентября 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3%. Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами на 12,5%.
В то же время тарифы на газ, горячую воду и отопление остаются стабильными благодаря действию моратория на коммунальные услуги.