Как водоканалы завышали платежки за воду?

Как сообщили в Антимонопольном комитете, два водоканала сознательно завышали платежки для потребителей. Предприятия манипулировали порядком расчетов и установлением абонплаты, пишет 24 Канал.

Из-за этого украинцы платили больше, чем предусмотрено законом. За эти нарушения оба предприятия должны уплатить штрафы на более 11 миллионов гривен.

Что показали проверки водоканалов?

Проверки начали после многочисленных жалоб граждан на странные суммы в платежках. Оказалось, что один из водоканалов с 1 января 2024 года незаконно включал в абонплату расходы на поверку счетчиков.

А также неоднократно применял одинаковые тарифы для различных категорий потребителей. Другой же поставщик изменил порядок начислений, не учитывая типы объектов, что привело к завышению тарифов.

Действительно ли может вырасти стоимость водоснабжения?

Тарифы на воду в Украине могут существенно вырасти. Об этом заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк в комментарии для 24 Канала.

По его словам, стоимость водоснабжения не пересматривали уже много лет, поэтому большинство водоканалов сейчас работают с убытками. Среди главных причин: рост цены на электроэнергию и потери до 50% воды из-за изношенных сетей.

Что еще важно знать о коммунальных услугах в Украине?

  • С сентября 2024 до сентября 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3%. Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами на 12,5%.

  • В то же время тарифы на газ, горячую воду и отопление остаются стабильными благодаря действию моратория на коммунальные услуги.