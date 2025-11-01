Через це українці платили більше, ніж передбачено законом. За ці порушення обидва підприємства мають сплатити штрафи на понад 11 мільйонів гривень.

Що показали перевірки водоканалів?

Перевірки розпочали після численних скарг громадян на дивні суми у платіжках. Виявилося, що один із водоканалів із 1 січня 2024 року незаконно включав до абонплати витрати на повірку лічильників.

А також неодноразово застосовував однакові тарифи для різних категорій споживачів. Інший ж постачальник змінив порядок нарахувань, не враховуючи типи об’єктів, що призвело до завищення тарифів.

Чи справді може зрости вартість водопостачання?

Тарифи на воду в Україні можуть суттєво зрости. Про це заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк у коментарі для 24 Каналу.

За його словами, вартість водопостачання не переглядали вже багато років, тож більшість водоканалів нині працюють зі збитками. Серед головних причин: зростання ціни на електроенергію та втрати до 50% води через зношені мережі.

Що ще важливо знати про комунальні послуги в Україні?