Платили більше, ніж мали: в Україні викрили схему незаконних нарахувань за воду
1 листопада, 12:05
Катерина Добровольська
Основні тези
  • Антимонопольний комітет України виявив, що деякі водоканали незаконно завищували рахунки за воду.
  • Два водоканали свідомо маніпулювали порядком розрахунків, додаючи необґрунтовані суми до платіжок споживачів.

В Україні викрили схему незаконних нарахувань за воду. Перевірка Антимонопольного комітету показала, що окремі водоканали змушували споживачів переплачувати, додаючи до рахунків необґрунтовані суми.

Як водоканали завищували платіжки за воду?

Як повідомили в Антимонопольному комітеті, два водоканали свідомо завищували платіжки для споживачів. Підприємства маніпулювали порядком розрахунків та встановленням абонплати, пише 24 Канал.

Через це українці платили більше, ніж передбачено законом. За ці порушення обидва підприємства мають сплатити штрафи на понад 11 мільйонів гривень.

Що показали перевірки водоканалів?

Перевірки розпочали після численних скарг громадян на дивні суми у платіжках. Виявилося, що один із водоканалів із 1 січня 2024 року незаконно включав до абонплати витрати на повірку лічильників.

А також неодноразово застосовував однакові тарифи для різних категорій споживачів. Інший ж постачальник змінив порядок нарахувань, не враховуючи типи об’єктів, що призвело до завищення тарифів.

Чи справді може зрости вартість водопостачання?

Тарифи на воду в Україні можуть суттєво зрости. Про це заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк у коментарі для 24 Каналу.

За його словами, вартість водопостачання не переглядали вже багато років, тож більшість водоканалів нині працюють зі збитками. Серед головних причин: зростання ціни на електроенергію та втрати до 50% води через зношені мережі.

Що ще важливо знати про комунальні послуги в Україні?

  • З вересня 2024 до вересня 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3%. Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками на 12,5%.

  • Водночас тарифи на газ, гарячу воду та опалення залишаються стабільними завдяки дії мораторію на комунальні послуги.