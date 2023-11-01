2,8 миллиарда долларов: Украина получила новую финансовую помощь

За октябрь Украина получила около 2,8 млрд долларов финансовой поддержки от внешних партнеров. К слову, 40% от всей суммы, это грантовые средства.

Украина получила средства от ЕС и США

Часть средств поступила от ЕС как девятый транш масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Всего с начала года объем пособия по программе МФД составил 15 миллиардов евро.

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Кто предоставил Украине 2,8 миллиарда долларов:

ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

США – 1,15 млрд долларов (грант).

Грант от США является частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). За этот год Украина получила от страны уже 10,9 млрд. долларов, тоже на условиях гранта.

Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения,

– говорится в Минфине.

С начала 2023 года Минфину удалось привлечь в общей сложности 35,4 миллиарда долларов от международных партнеров.

Газовые хранилища Европы максимально наполнены

В настоящее время в европейских хранилищах находится 108,6 миллиарда кубометров газа. Ранее исторический максимум составил 106,2 млрд кубометров газа.

Наибольшие же хранилища газа в Европе у Украины - 321 ТВтч, и Германия - 254 ТВтч. В настоящее время наши хранилища наполнены на 39%.

В 2021 году объемы накопленного газа в ЕС составляли 83 млрд кубометров. Поэтому за 2 года его количество выросло почти на 40%.