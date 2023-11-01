2,8 миллиарда долларов: Украина получила новую финансовую помощь
Источник:Минфин
За октябрь Украина получила около 2,8 млрд долларов финансовой поддержки от внешних партнеров. К слову, 40% от всей суммы, это грантовые средства.
Украина получила средства от ЕС и США
Часть средств поступила от ЕС как девятый транш масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Всего с начала года объем пособия по программе МФД составил 15 миллиардов евро.
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Кто предоставил Украине 2,8 миллиарда долларов:
- ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
- США – 1,15 млрд долларов (грант).
Грант от США является частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). За этот год Украина получила от страны уже 10,9 млрд. долларов, тоже на условиях гранта.
Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения,
– говорится в Минфине.
С начала 2023 года Минфину удалось привлечь в общей сложности 35,4 миллиарда долларов от международных партнеров.
Газовые хранилища Европы максимально наполнены
В настоящее время в европейских хранилищах находится 108,6 миллиарда кубометров газа. Ранее исторический максимум составил 106,2 млрд кубометров газа.
Наибольшие же хранилища газа в Европе у Украины - 321 ТВтч, и Германия - 254 ТВтч. В настоящее время наши хранилища наполнены на 39%.Напомним! В 2021 году объемы накопленного газа в ЕС составляли 83 млрд кубометров. Поэтому за 2 года его количество выросло почти на 40%.