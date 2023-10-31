Стоимость золота упала

Начиная с 7 октября драгметалл подорожал на 9% на фоне роста спроса на активы-убежища.

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Однако вскоре возможно очередное удорожание золота, если военный конфликт все же приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают, что война распространится на регион, важный со стороны поставок энергоносителей.

В настоящее время конфликт успел изменить размер процентной ставки в США и доходности казначейских облигаций, являющихся основными драйверами цен на золото.

Украина является самой производительной в Европе

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что Украина предоставила широкую поддержку его стране с начала войны. В частности, после нападения ХАМАС он получал сообщения поддержки от чиновников и обычных граждан.

Мы сотрудничаем с разными членами Верховной Рады, украинского парламента, пытаясь продвинуть декларацию, которая признает ХАМАС террористической организацией,

– сказал посол.

Он предположил, что Украина скоро официально назовет ХАМАС и Хезболлу террористическими организациями. Такое решение может поддержать многие наши депутаты. Также он подчеркнул, что в нашей стране не было демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС в отличие от большинства стран Европы.