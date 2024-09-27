Новая пенсионная система: известна дата, когда выплаты будут начислять по-новому

Уже в июле 2025 года в Украине могут запустить новую солидарную пенсионную систему. В Минсоцполитики уже все подготовили.

Новая пенсионная система

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что запуск новой солидарной системы состоится менее чем через год.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Я уверена, что новая солидарная система заработает с июля 2025 года, и сразу после окончания войны начнется работа и накопительной обязательной пенсионной системы.

Поэтому новая система будет включать базовую и страховую пенсию на основе баллов и размера взносов.

Напомним! Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказывала, что реформа уже готова и находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Ранее новые правила хотели ввести только в 2026 году.

В заявлении, сделанном в октябре 2023 года, Оксана Жолнович сообщила, что правительство планирует подготовить необходимую инфраструктуру для накопительной пенсионной системы до 2025 года. Однако она предостерегла, что внедрение этой системы может затянуться до завершения продолжающейся войны,.