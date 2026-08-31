Уничтожены тысячи книг: "Новая почта" пообещала компенсацию после сокрушительного удара России

В ночь на 28 августа российская ракета уничтожила инфраструктуру "Новой почты" в Киевской области и тысячи экземпляров книг, хранившихся на складе. Теперь компания объявила о решении, которое должно помочь издателям и книжным магазинам возобновить работу после понесенных потерь.

Что обещает "Новая почта"

"Новая почта" компенсирует издателям убытки, нанесенные этим ударом, сообщил соучредитель компании Евгений Тафийчук.

По его словам, 28 августа враг разрушил самый современный роботизированный фулфилмент-центр "Новой почты", создание которого потребовало значительных инвестиций и многих лет работы.

Среди уничтоженных товаров оказались тысячи книг. На складе хранились тиражи произведений украинских авторов и мировых бестселлеров, в частности книги издательств "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Vivat, "Основы" и других компаний.

Но уничтожение одного центра не остановит наш фулфилмент и не оставит партнеров один на один с последствиями российских атак,

– подчеркнул Тафийчук.

Какую работу ведут с партнерами

После атаки компания начала взаимодействовать с издательствами и магазинами, товары которых были уничтожены.

Сейчас они определяют объемы потерь и потребности партнеров. По результатам этой работы "Новая почта" планирует оказывать индивидуальную поддержку каждому.

В компании заявили, что компенсируют партнерам нанесенный ущерб, чтобы те могли восстановить утраченные запасы, напечатать новые тиражи и продолжить работу.

Мы потеряли дорогостоящую инфраструктуру, но не способность выполнять свои обязательства и быть рядом с теми, кто пострадал вместе с нами,

– добавил Тафийчук.

Кроме того, "Новая почта" собирается изменить сам принцип хранения товаров, чтобы защитить посылки украинцев и товары бизнеса от дальнейших ракетных угроз. Вместо концентрации больших объемов в одном месте компания переходит на децентрализованную модель.

Отделения и грузовые терминалы по всей Украине планируется использовать в качестве локальных складских площадок. Товары клиентов будут распределяться между разными локациями, чтобы уменьшить зависимость бизнеса от одного большого склада.

Напомним, в результате удара России 28 августа по Киевской области был уничтожен фулфилмент-центр и сортировочное депо "Новой почты" в Святопетровском. Тогда, по словам основателя книжного магазина Readeat Дмитрия Феликсова, было уничтожено до 60 тысяч книг.