Що обіцяє "Нова пошта"

"Нова пошта" компенсує видавцям збитки, завдані тим ударом, повідомив співзасновник компанії Євген Тафійчук.

За його словами, 28 серпня ворог зруйнував найсучасніший роботизований фулфілмент-центр "Нової пошти", створення якого потребувало значних інвестицій та років роботи.

Серед знищених товарів опинилися тисячі книжок. На складі зберігалися наклади творів українських авторів і світових бестселерів, зокрема книжки видавництв "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Vivat, "Основи" та інших компаній.

Та знищення одного центру не зупинить наш фулфілмент і не залишить партнерів сам на сам із наслідками російських атак,

– наголосив Тафійчук.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яку роботу проводять з партнерами

Після атаки компанія розпочала комунікацію з видавництвами та магазинами, чиї товари були знищені.

Зараз вони визначають обсяги втрат і потреби партнерів. За результатами цієї роботи "Нова пошта" планує надавати індивідуальну підтримку кожному.

У компанії заявили, що компенсують партнерам завдані збитки, щоб ті могли відновити втрачені запаси, надрукувати нові наклади та продовжити роботу.

Ми втратили дороговартісну інфраструктуру, але не здатність виконувати свої зобов'язання та бути поруч із тими, хто постраждав разом із нами,

– додав Тафійчук.

Окрім того, "Нова пошта" збирається змінити сам принцип зберігання товарів, щоб захистити посилки українців та товари бізнесу від подальших ракетних загроз. Замість концентрації великих обсягів в одному місці компанія переходить на децентралізовану модель.

Відділення та вантажні термінали по Україні планують використовувати як локальні складські майданчики. Товари клієнтів розподілятимуть між різними локаціями аби зменшити залежність бізнесу від одного великого складу.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії 28 серпня по Київській області був знищений фулфілмент-центр і сортувальне депо "Нової пошти" у Святопетрівському. Тоді, за словами засновника книгарні Readeat Дмитра Феліксова, були знищені до 60 тисяч книжок.