Что обещает "Новая почта"

"Новая почта" компенсирует издателям убытки, нанесенные этим ударом, сообщил соучредитель компании Евгений Тафийчук.

По его словам, 28 августа враг разрушил самый современный роботизированный фулфилмент-центр "Новой почты", создание которого потребовало значительных инвестиций и многих лет работы.

Среди уничтоженных товаров оказались тысячи книг. На складе хранились тиражи произведений украинских авторов и мировых бестселлеров, в частности книги издательств "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Vivat, "Основы" и других компаний.

Но уничтожение одного центра не остановит наш фулфилмент и не оставит партнеров один на один с последствиями российских атак,

– подчеркнул Тафийчук.

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Какую работу ведут с партнерами

После атаки компания начала взаимодействовать с издательствами и магазинами, товары которых были уничтожены.

Сейчас они определяют объемы потерь и потребности партнеров. По результатам этой работы "Новая почта" планирует оказывать индивидуальную поддержку каждому.

В компании заявили, что компенсируют партнерам нанесенный ущерб, чтобы те могли восстановить утраченные запасы, напечатать новые тиражи и продолжить работу.

Мы потеряли дорогостоящую инфраструктуру, но не способность выполнять свои обязательства и быть рядом с теми, кто пострадал вместе с нами,

– добавил Тафийчук.

Кроме того, "Новая почта" собирается изменить сам принцип хранения товаров, чтобы защитить посылки украинцев и товары бизнеса от дальнейших ракетных угроз. Вместо концентрации больших объемов в одном месте компания переходит на децентрализованную модель.

Отделения и грузовые терминалы по всей Украине планируется использовать в качестве локальных складских площадок. Товары клиентов будут распределяться между разными локациями, чтобы уменьшить зависимость бизнеса от одного большого склада.

Напомним, в результате удара России 28 августа по Киевской области был уничтожен фулфилмент-центр и сортировочное депо "Новой почты" в Святопетровском. Тогда, по словам основателя книжного магазина Readeat Дмитрия Феликсова, было уничтожено до 60 тысяч книг.