Дания предоставит Украине помощь на восстановление поврежденной энергетики

Дания предоставит 6 миллионов евро. Они будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.

Какую помощь получит Украина от Дании

Средства направят в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.

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О предоставлении помощи шла речь во время встречи Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной с делегацией Дании во главе с Министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст. Представительница Дании впервые прибыла с визитом в Киев.

Участие во встрече также приняли:

Вице-президент Европейского Парламента Кристель Шальдемозе;

депутаты Европарламента от Дании Мортен Льоккегор, Асгер Кристенсен, Стин Боссе и Марианна Винд.

В начале встречи Мария Бьерре Хольст объявила о новом пакете помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины: 6 миллионов будет направлено в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества,

– говорится в тексте.

О чем шла речь во время встречи Дании и Украины

В частности во время встречи, стороны сосредоточились на обсуждении вопросов, которые связаны:

с процессом расширения Европейского Союза;

вступлением Украины в Евросоюз;

трансформаций, которые необходимы стране на этом пути.

Для нас очень важно на постоянной основе иметь тесный диалог с партнерами на всех уровнях: как в Парламенте, так и в Правительстве. Убеждена, что мы сможем построить наиболее эффективный формат коммуникации. Рада видеть представителей Европарламента из разных политических групп, но из одной страны, которые последовательно демонстрируют свою поддержку Украины. Для нас ваше единство очень важно, и мы благодарны за него,

– подчеркнула Вице-премьер-министр.

Заметьте! Во время встречи страны сосредоточились на календаре переговорного процесса. В частности в контексте председательства Дании в ЕС во второй половине 2025 года.