Испания объявила о выделении новой помощи для Украины

Украина получит новую гуманитарную помощь. Речь идет о 10 миллионах евро.

Помощь Украине от Испании

О новом пакете помощи объявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает 24 канал со ссылкой на МИД Испании.

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сегодня посетил Украину, чтобы оценить последствия российской агрессии на украинской территории и объявить о предоставлении дополнительных десяти миллионов евро гуманитарной помощи,

– говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Альбарес открыл культурный центр, созданный благодаря Фонду доверия Испания-ЮНЕСКО, вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

В тексте говорится о том, что этот центр имеет целью создание пространства, посвященного культуре как фактору мира и устойчивости в условиях войны и послевоенного периода в Украине. Отмечается, что культурный сектор Украины потерял 90% своих ресурсов из-за войны, вызванной российским вторжением.

Этот центр является частью всестороннего обязательства Испании по восстановлению Украины, что сегодня воплотилось в новом объявлении о 10 миллионах евро гуманитарной помощи от Испанского агентства международного сотрудничества,

– сообщили в МИД Испании.

Важно! Деньги добавляются к 100 миллионам, которые уже были переданы Украине от начала войны. Кроме того, Испания также выделила 400 миллионов евро на реконструкцию страны с момента начала полномасштабного вторжения.