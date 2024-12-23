Увеличение добычи газа: в Украине запустили новую скважину:

Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину. Ее суточный дебит составляет 150 тысяч кубометров газа.

Что известно о новой скважине

Глубина скважины составляет 5 400 метров, сообщает 24 канал со ссылкой на компанию.

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Так увеличение добычи газа имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Украины в условиях полномасштабной войны.

Спасибо коллегам за последовательную и эффективную работу в этом направлении, –

отметил Роман Чумак, который временно осуществляет полномочия главы НАК "Нафтогаз Украины".

Обратите внимание! Сейчас на указанном месторождении начато строительство площадки для следующей разведочной скважины.

Какая добыча газа в 2025 году

За 11 месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" вместе добыли более 13,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

Роман Чумак отметил, что компания постоянно развивается и увеличивает добычу газа. Кроме того, команда преодолевает все вызовы, связанные с войной, и продолжает обеспечивать украинцев теплом и топливом.