Новая Зеландия расширит санкции против России

Новая Зеландия введет санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые оказывают поддержку агрессору. Эта помощь может быть использована Россией для войны в Украине.

Санкции от Новой Зеландии

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс рассказал о введенных санкциях, против России, которая поддерживается своим военно-промышленным комплексом в войне с Украиной. Он сказал, что Новая его страна осуждает всех юридических и физических лиц, которые помогают агрессору.

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В рамках этого нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юридических лиц, которые причастны к передаче оружия из КНДР в Россию для использования против Украины, а также на иранских субъектов, которые участвуют в предоставлении военной помощи России. Передача иранских беспилотников России способствует ее незаконной войне в Украине,

– сказал политик.

Эти санкции направлены против тех, кто способствует принудительному перемещению украинских детей в Россию и оккупированной части Украины.

Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей во вторжении в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины как суверенной страны,

– добавил Питерс.

С марта 2022 года, когда был принят Закон о санкциях в отношении России, Новая Зеландия ввела ограничения против более 1 700 физических и юридических лиц. Также провели ряд торговых мероприятий.