Превысили довоенные: стали известны цены в McDonald's

В Украине возобновили свою работу некоторые заведения McDonald's. Следовательно, появилось меню с новыми ценами на блюда, которые оказались выше довоенных.

Новые цены в ресторанах McDonald's были значительно меньше полномасштабного вторжения. Теперь некоторые из блюд стоят на 20 гривен больше.

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Какими будут цены

Как сообщила руководитель PR-отдела украинского офиса McDonald's Алеся Муджири на своей странице, заведения сперва будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

Теперь за традиционный гамбургер украинцы будут платить 45 гривен, до войны цена составила 28 гривен;

Чизбургер будет стоить 52 гривны (до войны – 32 гривны);

Дабл Чизбургер – 81 гривна (до войны – 61 гривна);

Биг Мак с 69 гривен поднялся до 92 гривен;

Биг Тейсти – со 112 гривен до 154 гривен;

Чикен Макнагетс (6 штук) подорожал почти на 20 гривен, и теперь стоит 71 гривну;

Что касается картофеля фри, то он сейчас колеблется в диапазоне цен от 37 до 54 гривен, а ранее цена в зависимости от размера была от 26 до 39 гривен. Большая Coca cola и другие виды газированных напитков теперь стоят 40 гривен, до войны эта цена составила 30 гривен.



Как изменились цены на McDonald's / Инфографика 24 канала

, что на фоне роста цен на блюда из McDonald's, перекупщики пытаются также подзаработать и перепродают товары из заведений по заоблачным ценам . Теперь гамбургеры можно купить даже на OLX.

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Как будут работать заведения

Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. В то же время, команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Стоимость доставки в городе Киеве зависит от расстояния до места заказчика. Доставка будет работать с 9 утра до 21:00 вечера. Управление радиусами доставки – это полностью ответственность Glovo.

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