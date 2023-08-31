Надбавка 5 тысяч гривен для украинских пенсионеров: кто получит выплаты
Несмотря на ограничения бюджета, пенсионные выплаты украинцам будут повышаться. В июле некоторые пенсионеры уже получили свои надбавки, в августе также произошли изменения.
Как увеличится размер пенсий в августе
Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. Однако повышение пенсий правительство провело и сверхурочно, в частности, в июле для некоторых категорий пенсионеров.
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В общей сложности перерасчет выплат состоялся для 19 419 человек. Кто получил повышение выплат в июле:
- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления;
- ученые;
- граждане, имеющие статус: "Народный депутат Украины".
Кому дадут увеличенные выплаты в августе:
Ранее жертвы нацистского режима и ветераны получали специальную прибавку ко Дню Победы. Сейчас эти выплаты перенесли на август и посвятили Дню Независимости Украины:
Точный размер выплат пока неизвестен. Однако, эти суммы гарантированно не будут меньше аналогичных в 2021 году. Какими были эти надбавки:
- для лиц с инвалидностью I группы выплаты составляют 4 421 гривны;
- II группа – 3 906 гривен;
- III группа – 3 391 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий – 1 491 гривны;
- участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- участники войны – 612 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен.