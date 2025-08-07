Трамп анонсировал новые пошлины и миллиардные инвестиции от Apple
- Apple инвестирует 100 миллиардов долларов в "Программу американского производства", увеличивая обязательства до 600 миллиардов долларов за четыре года.
- США введут 100% дополнительные тарифы на чипы и полупроводники, если они не изготовлены в США.
Компания Apple инвестирует рекордную сумму в "Программу американского производства". Речь идет о 100 миллиардах долларов.
Что анонсировал Дональд Трамп?
Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на LiveNOW from FOX.
Это 100 миллиардов долларов, больше, чем они изначально собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и в другие места,
– заявил американский лидер.
Более того, как рассказал Дональд Трамп, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США. Они вырастут до 600 миллиардов долларов на ближайшие четыре года.
Также Трамп добавил, что новая "Программа американского производства" направлена на возвращение цепочек поставок, а также высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.
В частности Соединенные Штаты намерены ввести импортную пошлину на чипы и полупроводники. Она составит 100%.
Обратите внимание! Если чипы сделаны США, то они освобождаются от пошлин.
Какие пошлины уже ввел американский президент?
В среду, 6 августа, Дональд Трамп уже объявил пошлины против Индии. Они составляют 25%. В заявлении Белого Дома говорится о том, что тарифы введены из-за связей с Россией. Новые правила вступят в силу через 21 день, то есть уже с 27 августа. Однако пошлины могут ввести и против других стран. Сейчас США будут следить за другими государствами, и если они импортируют российскую нефть или нефтепродукты, то их тоже ожидают тарифы в 25%.