Компания Apple инвестирует рекордную сумму в "Программу американского производства". Речь идет о 100 миллиардах долларов.

Что анонсировал Дональд Трамп?

Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на LiveNOW from FOX.

Это 100 миллиардов долларов, больше, чем они изначально собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и в другие места,

– заявил американский лидер.

Более того, как рассказал Дональд Трамп, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США. Они вырастут до 600 миллиардов долларов на ближайшие четыре года.

Также Трамп добавил, что новая "Программа американского производства" направлена на возвращение цепочек поставок, а также высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.

В частности Соединенные Штаты намерены ввести импортную пошлину на чипы и полупроводники. Она составит 100%.

Обратите внимание! Если чипы сделаны США, то они освобождаются от пошлин.